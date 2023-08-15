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В стране и мире

В России стало дорожать обучение в медицинских вузах

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Российские медицинские вузы стали поднимать цены на платное обучение. Причиной подорожания в учебных заведения называют инфляцию и экономическую ситуацию из-за пандемии и проведения спецоперации, сообщает «Коммерсантъ».

Сильнее всего выросла стоимость обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» в столичном МГМУ им. И.М. Сеченова, их изменили с 415 до 650 тысяч рублей (общая стоимость за шесть курсов выросла с 2,82 до 4,48 миллиона рублей). Год на специальности «Стоматология» подорожал с 450 до 700 тысяч рублей (вырос с 2,49 до 3,91 миллиона рублей за шесть лет обучения).

Расценки на обучении по специальности «Стоматология» у Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выросли на 12 процентов, с 308 до 355,4 тысячи рублей. Учиться «Лечебному делу» в СПбГУ стало на 13 процентов дороже, цены изменились с 269 до 310,1 тысячи рублей. В различных региональных вузах тарифы подняли от 5 до 20 процентов.

Подорожание обучения связано с экономической ситуацией, из-за пандемии и проведения спецоперации, объяснил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. По его словам, затраты вузов выросли «на немалый процент». Нехватку кадров в медицине вузы стараются закрывать, выделяя бюджетные места под целевой набор, который абитуриенты стараются избегать, добавил член санкт-петербургского отделения профсоюза медработников «Действие» Иван Давыдов.

«Сейчас для поступающих есть выбор только между целевым направлением и платным местом. Поэтому и без того высокий спрос на платную учебу вырос дополнительно. Это позволяет вузам поднимать цену», - заявил он.

В 2023/24 учебном году обучение в ведущих российских университетах из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX подорожало в среднем на 12 процентов. Больше всего выросла цена высшего образования в МИФИ - на 18-22 процента. Так, обучение на программах «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» подорожало с 286 до 340 тысяч рублей в год. В РАНХиГС цена выросла до 12 процентов: например, за обучение на отделениях «Экономика и управление бизнесом» и «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» придется заплатить 460 вместо 410 тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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