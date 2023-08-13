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В стране и мире

Врач оценила пользу промывания носа морской водой на отдыхе

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Промывать нос морской водой в отпуске небезопасно для здоровья, заявила кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог, сети клиник «Семейная» Ольга Чернова. Свое мнение относительно полезности популярного народного совета она высказала в беседе с «Лентой.ру».

Нос здорового взрослого человека в норме вырабатывает до двух литров слизи в день, которая в обычных ситуациях спокойно уходит в носоглотку, но обычно это не ощущается, рассказала ЛОР. Этот процесс становится заметен только когда слизи становится слишком много из-за аллергии, ОРВИ или при развитии хронических процессов в околоносовых пазухах.

По словам Черновой, промывание носа - одно из самых простых и эффективных решений для избавления от излишков слизи и лечения заложенности носа при первых признаках простуды. Однако проводить эту процедуру надо специальными солевыми растворами, которые продаются в аптеке.

Существуют гипертонические и изотонические (они же физиологические) растворы для промывания носа, объяснила врач. Они отличаются друг от друга по концентрации соли в составе и назначаются в зависимости от причин проблем с носом. Морскую же воду из водоема не рекомендуется использовать в лечебных целях, считает Чернова.

«В морской воде содержится слишком большое количество соли, что может вызывать значительный отек в носу и спровоцировать активные выделения слизи. Кроме того, в море обитает большое количество микроорганизмов, которые человек собственноручно поселит в своем носу благодаря промыванию», - заявила врач.

Ранее врач-отоларинголог Кристин Демейсон назвала неожиданную причину головной боли и кругов вокруг глаз по утрам. По ее словам, к подобным последствиям может привести постоянное дыхание через рот.

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Источник — lenta.ru
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