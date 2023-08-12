Россиян предупредили о страшных последствиях катания на «банане»

12.08.2023 | 13:03

Отдыхающих на пляжах российских туристов предупредили о страшных последствиях для здоровья от катания на «банане».

О них рассказал профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук Дмитрий Березовский в беседе с Life.

По словам профессора, при резком подбрасывании человека на большой скорости над водой он может получить травму позвоночника. Кроме того, во время катания из-за ударов ягодиц о поверхность «банана» есть риск повредить копчик. Доктор наук отметил, что такие травмы не угрожают жизни человека, однако очень болезненны.

Если же турист на водном аттракционе повредит спинной мозг, он может получить паралич ног и столкнуться с проблемами в виде непроизвольного мочеиспускания и дефекации. В зоне риска находятся люди, у которых и так есть проблемы со спиной, добавил Березовский.

Ранее сообщалось, что российских туристов, катавшихся в Крыму на аттракционе «банан», забросило на дикий пляж в районе горы Аю-Даг. Из-за сильного шторма и незнания местности туристы не могли самостоятельно вернуться на берег. Им потребовалась помощь спасателей.