Сетевое издание|18+|Четверг|10 авг 2023|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Российский пенсионер выстрелил вместо гуся в школьника и выкинул ружье в воду

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 69-летний охотник перепутал школьника с гусем и выстрелил в голову 15-летнего подростка. Об этом сообщает издание Baza.

8 августа пенсионер во время охоты плыл на лодке по реке Северная Сосьва и, как ему показалось, заметил гусей, плавающих у берега. Мужчина прицелился и выстрелил из гладкоствольного ружья 12-го калибра, однако сразу после этого раздался крик.

Пенсионер, осознав, что попал в школьника, бросил ружье в воду.

Мальчика с огнестрельным ранением госпитализировали в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте