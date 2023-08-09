Заходили синхронно с двух направлений: системы ПВО пресекли очередную попытку украинских дронов атаковать Москву

09.08.2023 | 10:08

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника на подлете к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе», - Сергей Собянин, мэр Москвы.

Глава города уточнил, что информации о пострадавших от падения обломков нет, на место прибыли экстренные службы.

В воскресенье утром, 6 августа, беспилотник в очередной раз пытался прорваться на территорию Москвы. Информацию подтвердил Сергей Собянин и министерство обороны.

Тогда из-за пролета дрона временно приостанавливали работу аэропорта Внуково и вводили план «Ковер». Его вводят, когда в небе появляются неизвестные или опасные объекты.

Заявление Минобороны в связи с атакой беспилотников

Минобороны подтвердило, что системы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских беспилотников атаковать Москву.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами», - Минобороны России.

В ведомстве отметили, что оба дрона были уничтожены, в результате пресеченной атаки на столицу пострадавших и разрушений не последовало.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал атаки украинских дронов на столицу неизбирательными и призвал россиян быть осторожными.

Дроны заходили синхронно с двух направлений

Как сообщил источник Telegram-канала Shot, два боевых дрона заходили на Москву синхронно с двух направлений, один с юго-запада, второй с юга.

Первый был сбит в Одинцовском районе близ Минского шоссе, второй — в районе Домодедово.

Отмечается, что приблизительное расстояние между точками уничтожения беспилотников составило 55 километров по прямой, они были сбиты с разницей в 16 минут.

Момент уничтожения беспилотника под Москвой в ночь на 9 августа попал на видео. На кадрах видно вспышку, а затем слышен громкий звук взрыва.

Беспилотники атакуют Москву не в первый раз

Ранним утром 30 июля в башню «Москва-Сити» попал украинский беспилотник. Информацию об этом подтвердил Сергей Собянин. Он отметил, что серьезных разрушений в результате инцидента нет — незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен.

1 августа БПЛА снова попал в одну из башен комплекса «Москва-Сити» в столице.

28 июля дрон также попытался атаковать столицу, в Минобороны сообщили о его уничтожении средствами ПВО. Позже были опубликованы фотографии обломков сбитого аппарата.

24 июля один беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Второй дрон атаковал высотку на проспекте Лихачева. Движение по магистралями было перекрыто.

20 июля БПЛА упал на крышу детского лагеря в поселении Вороновское в Новой Москве. Из здания эвакуировали 80 детей. Второй аппарат той же ночью рухнул упал на территории центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

4 июля Минобороны сообщило, что российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы.

Утром 30 мая произошла крупная атака беспилотников на столицу, были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух БПЛА нанести удар по резиденции президента России в Кремле. На сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве. Киев отверг обвинения в причастности.