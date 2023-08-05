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В стране и мире

В Нижегородской области пьяный полицейский сбил подростка на скутере

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В селе Лопатино Сергачского района Нижегородской области пьяный полицейский сбил подростка на скутере, пострадавший в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В заявлении говорится, что 4 августа около 20:30 водитель автомобиля Nissan, двигаясь в попутном направлении, при выполнении обгона столкнулся со скутером, которым управлял подросток 2009 года рождения.

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.

За рулем автомобиля находился сотрудник МВД России, в его отношении составлен протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). В ведомстве заверили, что он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством.

Ранее в Мытищах пьяный полицейский сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшую госпитализировали. Правоохранительные органы нашли виновника аварии и задержали. По итогам служебной проверки сотрудник будет уволен со службы по отрицательным основаниям.

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Источник — lenta.ru
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