Сетевое издание|18+|Пятница|4 авг 2023|13:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Женщина нашла дома в старой коробке предмет одежды за 24 миллиона рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница Великобритании по имени Сара нашла пролежавшую много лет в старой коробке редкую мантию, стоимость которой оценили в 200 тысяч фунтов стерлингов (24 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина вместе с мужем приняла участие в программе об антиквариате Antiques Roadshow. Она рассказала, что ее дедушка привез шелковую мантию в Великобританию в начале 1930-х годов. Сара отметила, что иногда примеряла предмет одежды в детстве. Повзрослев, женщина положила мантию в коробку для нарядов, где она хранилась несколько десятилетий.

Эксперт Ли Янг, внимательно изучивший вещь, заявил, что она была создана в 1750-х годах и принадлежала китайской императрице или ее сановнице. «Некоторые моменты в жизни запоминаются навсегда. И я, конечно, всегда буду помнить, как стоял здесь и впервые увидел эту потрясающую мантию», — утверждает эксперт.

При ближайшем рассмотрении Янг заметил на старинном предмете одежды повреждения. Медная проволока, с помощью которой на мантии создали изображение дракона, окислилась из-за нанесения позолоты и изменила цвет. «Это в конечном итоге повлияет на стоимость мантии», — заключает эксперт.

Янг добавил, что продать старинный предмет одежды на аукционе можно будет примерно за 200 тысяч фунтов стерлингов. Супруги были удивлены стоимости редкой мантии и поблагодарили эксперта. «Больше мы не будем класть ее в коробку для нарядов!» — пошутили они.

Ранее сообщалось, что мужчина обнаружил легендарный клад времен Гражданской войны в США. Он нашел более 700 золотых монет XIX века на кукурузном поле.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте