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В стране и мире

В России зафиксировали рекордный спрос на средства для прерывания беременности

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В 2022 году спрос россиян на препараты для прерывания беременности вырос сразу на 50-60 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. Как считают эксперты, такая динамика связана с сомнениями женщин в том, нужно ли заводить детей в текущей политической обстановке.

Аналитики из другой фирмы — DSM Group — отметили, что с 2019 года продажи всех видов средств контрацепции неуклонно снижались, однако 2022 год стал исключением.

Как сообщили в RNC Pharma, спрос на препараты для медикаментозных абортов в 2022 году составил 1,4 миллиона упаковок — годовой рост стал рекордным и достиг 60 процентов. В первые пять месяцев 2023 года, однако, продажи начали постепенно снижаться (минус 7,4 процента в годовом выражении).

В категории препаратов для экстренной контрацепции в 2022 году суммарно было продано 2,2 миллиона упаковок — на 53 процента больше, чем годом ранее. В 2023-м спрос продолжил расти — показатель прибавил 26 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорит, что всплеску продаж поспособствовала общая информационная повестка. «Старт специальной военной операции, санкции, падение доходов населения и частичная мобилизация — все эти факторы вряд ли способствовали планированию расширения семьи», — заявил эксперт.

С этим мнением согласилась волонтер сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», врач общей практики, локальный координатор SCORA IFMSA (занимается сексуальным здоровьем) в Самаре Елизавета Львова. По ее словам, женщины больше, чем когда-либо, хотели контролировать рождение детей на фоне возможного ограничения репродуктивных прав, нестабильной экономической ситуации и вооруженного конфликта. «С ракурса практической медицины можно также наблюдать снижение рождаемости и увеличение возраста рождения первого ребенка», — добавила она.

Социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов также подтвердил, что россиянам сейчас некомфортно строить долгосрочные планы, а дети являются «венцом долгосрочного планирования». Однако эксперт призвал не списывать со счетов и другие факторы — например, желание клиник сделать запасы в условиях санкций.

В июле аналитики заявили, что цены на импортные фармацевтические субстанции начали расти после снижения в 2022 году. По итогам января-мая ряд позиций подорожал по сравнению с прошлым годом на 40–100 процентов из-за девальвации рубля и необходимости приобретать вещества через посредников. Аналитики предупредили, что подорожание сырья через несколько месяцев приведет к росту стоимости лекарств.

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Источник — lenta.ru
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