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В стране и мире

В Госдуму внесли проект об отсрочке от армии для одной категории россиян

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Депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает предоставить отсрочку от армии отцам одного ребенка в возрасте до трех лет. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Думы Владислав Даванков и замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Парламентарии также предложили давать отсрочку от срочной службы отцам детей инвалидов в возрасте до 18 лет, которые за ними ухаживают.

В пояснительных материалах к законопроекту говорится, что в первый год после рождения ребенка матери нужна особая поддержка. Изменения предлагается внести в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

С 1 января 2024 год а в России предельный возраст призыва на срочную службу одномоментно вырастет с 27 до 30 лет. Соответствующий закон Совфед одобрил 28 июля. Призыву по новым правилам будут подлежать те, кому 27 лет исполнится в 2024 году. Россияне, достигшие этого возраста в 2023 году, автоматически зачисляются в запас.

На осенний призыв, который должен пройти с 1 октября по 31 декабря, новые правила распространяться не будут. Тогда возраст призыва граждан составит от 18 до 27 лет, срок службы - один год.

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Источник — lenta.ru
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