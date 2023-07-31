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В стране и мире

Таксисты в России попросили не заставлять их покупать отечественные автомобили

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Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила правительство не заставлять компании из сферы такси покупать только локализованные в России автомобили, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо НСТ премьер-министру Михаилу Мишустину.

В правительстве подтвердили, что получили обращение, но от других комментариев отказались. Установить требования к уровню локализации машин для такси предложил в январе глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Позже инициативу поддержал президент Владимир Путин — он поручил правительству рассмотреть ее к 1 августа.

В письме Мишустину представители рынка услуг такси указывают на то, что спрос на российские машины сейчас существенно превышает предложение, и с учетом этого обстоятельства идея «больше похоже на инициативу передела рынка перевозок». «Нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству», — заявили авторы письма.

Они подчеркнули, что внедрение новой меры вызовет «массовое недовольство» в соответствующих отраслях, а клиенты столкнутся с резким ростом цен на такси и каршеринг и ухудшит транспортную доступность. По оценке НСТ, в 2023 года авто отечественной сборки эконом-класса за последнее время подорожали на 70-80 процента — машины, ранее стоившие около миллиона рублей, теперь продают за 1,8-2 миллиона. Параллельно с этим выпуск новых авто существенно сократился — за первую половину года он упал на 30 процентов в годовом выражении, до 197 тысяч штук.

В НСТ добавили, что сейчас в России нет отечественных машин с автоматической коробкой передач и антиблокировочной системой тормозов, а китайский импорт не может покрыть весь спрос из-за высоких цен.

Как стало известно «Ведомостям», у правительства пока нет единого мнения по поводу данной инициативы. Сейчас они занимаются проработкой различных вариантов применения возможных требований по локализации машин для такси и каршеринга, заявил собеседник газеты.

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Источник — lenta.ru
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