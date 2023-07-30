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В стране и мире

В России отреагировали на атаку беспилотников на «Москву-Сити»

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Ночная атака беспилотников на «Москву-Сити» стала беспрецедентной, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий также высказалась об ответе на новые удары по российской столице.

«Реагировать в любом случае будут военные. Они наверняка уже знают план. Думаю, уже есть понимание, как действовать. Это беспрецедентный случай, но, я думаю, нам надо быть готовыми, что такие моменты, к сожалению, могут быть», — сказала депутат.

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали район «Москва-Сити». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях. При попадании дрона в одно из зданий пострадал охранник. Из-за случившегося также временно приостанавливали работу московского аэропорта Внуково.

В Минобороны России заявили, что пресекли попытку террористической атаки. «Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити», — говорится в сообщении военного ведомства.

В прошлый раз дроны атаковали Москву 24 июля. Один беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. В помещении выбило стекла. Второй атаковал высотку на проспекте Лихачева. В здании произошел взрыв.

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Источник — lenta.ru
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