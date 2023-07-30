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В стране и мире

Учительницу русского языка задержали за брошенный в военкомат коктейль Молотова

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В Феодосии задержали 51-летнюю россиянку, бросившую коктейль Молотова в здание военкомата. Об этом в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, вечером 29 июля женщина достала из авоськи бутылку с зажигательной смесью и бросила в здание. До цели зажигательный заряд не долетел. От разлившейся горючей смеси загорелся асфальт и обувь диверсантки.

Подозреваемую поймала проходившая мимо туристическая группа, перед этим она успела сообщить кому-то по телефону о своем задержании. Выяснилось, что нарушительница порядка работает в Крыму учителем русского языка и литературы.

На допросе она рассказала, что получила задание на поджог военкомата он некоего куратора в Тelegram.

24 июля сообщалось, что трое жителей Выборга получили от 6 до 13 лет за попытку поджога военкомата.

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Источник — lenta.ru
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