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В стране и мире

Стало известно о подготовке Британией украинского спецназа к вторжению в Крым

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Великобритания готовит спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Крым до Рождества. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на источники.

«Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск. В других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, а операция будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Великобритании, США и Германии», — сказано в публикации.

Отмечается, что обучение проводится в боевом лагере в Окхэмптоне, Девон, который закрыт для всех других воинских частей и представителей общественности. Один высокопоставленный британский военный источник сообщил изданию, что упор делается на использование гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам «сформировать поле боя, прежде чем нанести удар в самое сердце врага».

«Операция по его возвращению будет представлять собой многократные удары по российским силам», — сказал источник, при этом указав, что ее успех будет зависеть «от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности».

Ранее стало известно, что западные государства дали Киеву поручение захватить Крым в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовка к которому велась длительное время. Полуостров имеет символическое значение как для властей Украины, так и для его союзников. При этом, исполнение задуманного серьезно осложнилось в связи с отсутствием у Киева боевой авиации, а также истощения запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.

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Источник — lenta.ru
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