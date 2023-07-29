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В стране и мире

Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки

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Заместителя главы Архангельска задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Вместе с чиновником задержан заместитель директора организации, учредителем которой является муниципальное образование. В СК не уточнили личные данные задержанных, но ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Владиславе Шевцове и Олеге Пугине из ООО «Спецавтохозяйство по уборке города».

Следствие считает, что подозреваемые на протяжении двух лет ежемесячно получали 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за осуществление предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов в Архангельске. В сумме подозреваемые получили вознаграждение в размере более 3,5 миллиона рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей. Законопроект предлагает усилить уголовную ответственность за получение взятки и лишать свободы на срок от трех до четырех лет за такое преступление. В действующем уголовном законодательстве при минимальной взятке в размере от 15 до 30 тысяч рублей предусмотрен либо штраф, кратный размеру взятки, как основное наказание, либо лишение свободы сроком до двух лет.

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Источник — lenta.ru
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