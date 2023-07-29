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В стране и мире

Названы три преобладающих в сезон отпусков вида мошенничества

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Во время отпусков в России преобладают три вектора онлайн-мошенничества, связанные с фальшивой организацией путешествий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «Лаборатории Касперского» и группы компаний «Мантера».

Первый вид — мошенничество с билетами. Собеседники агентства отметили, что замечают много поддельных страниц, которые имитируют сайты авиакомпаний и агрегаторов по подбору билетов. Цель аферистов — украсть деньги и личные данные в личных целях.

Второй вид связан с поиском жилья. Существует множество поддельных интернет-предложений о бронировании квартир или апартаментов. Мошенники создают на всем известных платформах предложения с выгодной ценой и красивыми фотографиями. Но заселиться в такое жилище обманутым гражданам не удастся.

Еще один популярный вид связан уже с бронированием гостиниц. Для этого аферисты создают поддельные сайты, которые имитируют настоящие платформы бронирования отелей. Пользователи заходят на страницы под своими данными, а злоумышленники получают их личную информацию.

Кроме того, существует мошенничество с опросами, которые приходят на почты пользователей. В таких письмах человеку предлагают ответить на несколько вопросов и получить подарок. Так обманщики получают фамилии, адреса, номера телефонов и другие сведения.

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Источник — lenta.ru
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