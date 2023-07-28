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В стране и мире

В прямой эфир российского губернатора вклинился мужчина из туалета

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В прямой эфир губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева вклинился мужчина из туалета. Об этом сообщил Telegram-канал «NGS42.RU | Новости Кузбасса и Кемерово».

Инцидент произошел во время прямой линии главы региона, в ходе которой тот отвечал на вопросы жителей Кузбасса и давал поручения руководителям районов.

После того как вопрос задали жители поселка городского типа Беково, Цивилев перенаправил его главе Беловского района, однако в этот момент к трансляции подключился небритый мужчина. Глядя в камеру, он не сказал ни слова, а на фоне звучало журчание воды. Судя по плитке на стенах, мужчина мог находиться в уборной.

Губернатор и соведущие прямой линии встретили появление вклинившегося в прямой эфир мужчины молчанием, после чего его отключили.

Редакция NGS42.RU нашла мужчину, похожего на подключившегося к трансляции из туалета. Проанализировав размещенную от лица россиянина в сети информацию, издание выяснило, что тот ранее являлся чиновником. Кроме того, источник издания в руководстве Кемеровской области сообщил, что подключиться к трансляции могли лишь авторизованные в специальной системе пользователи.

Ранее сообщалось, что популярный блогер случайно оголился во время трансляции и испугался блокировки на стриминговой платформе.

Видео - t.me/ngs42.

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Источник — lenta.ru
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