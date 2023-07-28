Россиянам сообщили о закрытии пляжей Сочи для купания

28.07.2023 | 11:24

Пляжи в Сочи, расположенные вдоль центральной набережной «Маяк», закрыты для купания из-за непогоды. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Так, в зонах отдыха подняты флаги красного цвета, а вход к ним перекрыт сигнальными лентами, шезлонги и зонты собраны.

Местные спасатели призывают россиян покинуть пляжи. Также отмечается, что в популярном курортном городе ветер и пасмурная погода.

Ранее в июле стало известно, спрос и цены на туры в Сочи практически не изменились после потопа, отказы также практически отсутствуют.

Ни туристическая, ни логистическая инфраструктуры критически не нарушены. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.