Участника СВО объявили дезертиром из-за одной ошибки

26.07.2023 | 13:52

Участника специальной военной операции (СВО) из Горноуральского городского округа объявили дезертиром из-за одной бюрократической ошибки со стороны начальства. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы (ГД) от Свердловской области Максим Иванов.

Российский солдат в мае приехал в отпуск домой на две недели. Тогда же у него родилась дочь. После отпуска мужчину вместе с сослуживцами перевели в другую часть, но военному об этом никто не сказал, отметил Иванов.

«Ничего не подозревая, он продолжил служить на прежнем месте. Однако вскоре узнал, что объявлен "сочей" — самовольно оставившим часть. А это уголовная статья, невыплата денежного довольствия и пятно на репутации», — написал парламентарий.

Иванов уже направил информацию в военную прокуратуру Центрального военного округа и пообещал разобраться в ситуации.

Участнику спецоперации необходимо вернуть честное имя, чтобы его ребенок мог им гордиться, резюмировал Иванов.

В июне сообщалось, что военнослужащего из уральского города Тавды «потеряли» по документам и лишили денежных выплат.