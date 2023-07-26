Россиянин напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди

26.07.2023 | 15:13

В Альметьевске Республики Татарстан мужчина напал на врача поликлиники за то, что тот отказался без очереди принимать его ребенка. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает РИА Новости.

По данным министерства, россиянин привел к отоларингологу Альметьевской детской городской больницы своего ребенка, но предварительно на прием его не записал.

«На отказ в приеме отец ребенка взял амбулаторную карту и ударил по голове врача. Вышел из кабинета и удерживал дверь снаружи, чтобы доктор не смогла выйти и позвать на помощь. После чего снова зашел в кабинет и толкнул доктора», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что показаний для оказания ребенку неотложной помощи не было, пострадавший врач написала заявление в правоохранительные органы. В республиканском управлении МВД сообщили, что установили личность россиянина и составили в отношении него административный протокол по статье о побоях.

Ранее в Казани нетрезвый мужчина напал на приехавшую помочь ему девушку-фельдшера. Несмотря на травмы, фельдшер продолжила работу и поехала на следующий вызов, а напавшего на нее мужчину задержали.