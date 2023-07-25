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В стране и мире

Госдума в пять раз повысила сумму одного штрафа в России

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Государственная Дума в третьем, окончательном чтении в пять раз увеличила сумму штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Об этом сообщает «Интерфакс».

Теперь гражданам за переход железной дороги вне разрешенных для этого мест будет грозить штраф в размере 500 рублей — ранее он составлял лишь 100 рублей. В случае, если человек нарушил правила перехода железной дороги в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сумма штрафа составит до 1500 рублей.

Согласно принятому закону, человека привлекут к ответственности, если он перешел железнодорожное полотно в неположенном месте, когда в пределах одного километра от него был специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост или другое место для перехода, обозначенное соответствующим знаком.

Ранее в Совфеде предложили увеличить штрафы самокатчикам в десять раз. Нынешняя максимальная сумма штрафов составляет 1500 рублей, что не соответствует современным реалиям, подчеркнули в верхней палате парламента.

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Источник — lenta.ru
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