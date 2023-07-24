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В стране и мире

В Кремле описали обеспечение безопасности регионов России словами «все начеку»

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Все, кто занимается обеспечением безопасности регионов России, принимают должные меры, ответственные лица начеку.

Такими словами описал принимаемые меры после атаки беспилотников на Крым и Москву пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что дополнительных мер принимать не требуется, также не требуется каких-либо особых поручений президента.

«Вряд ли они (меры — прим. "Ленты.ру") требуются. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку», — подытожил Песков.

Утром в понедельник, 24 июля, Крым массово атаковали беспилотники — их сбили силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. Было зарегистрировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.

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Источник — lenta.ru
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