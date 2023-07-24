В Кремле описали обеспечение безопасности регионов России словами «все начеку»

Все, кто занимается обеспечением безопасности регионов России, принимают должные меры, ответственные лица начеку.
Такими словами описал принимаемые меры после атаки беспилотников на Крым и Москву пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».
Представитель Кремля отметил, что дополнительных мер принимать не требуется, также не требуется каких-либо особых поручений президента.
«Вряд ли они (меры — прим. "Ленты.ру") требуются. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку», — подытожил Песков.
Утром в понедельник, 24 июля, Крым массово атаковали беспилотники — их сбили силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. Было зарегистрировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.
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