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В стране и мире

Путин назвал рекордным число уничтоженной в СВО иностранной техники за сутки

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За минувшие сутки в ходе специальной военной операции было уничтожено рекордное число иностранной техники. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Стрельне, передает РИА Новости.

Путин отметил, что столько иностранной техники прежде российские войска не уничтожали за сутки. Он объяснил, что такие результаты были достигнуты из-за того, что на стороне противника действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой.

Лукашенко сообщил, что за один бой уничтожены более 15 единиц немецких танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley американского производства.

Путин заявил также о значительных потерях среди иностранных наемников. По его словам, наступление ВСУ оказалось провальным.

В Санкт-Петербурге в Константиновском дворце начались переговоры Путина и Лукашенко.

Источник фото - www.kremlin.ru.

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Источник — lenta.ru
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