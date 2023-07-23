Путин назвал рекордным число уничтоженной в СВО иностранной техники за сутки

За минувшие сутки в ходе специальной военной операции было уничтожено рекордное число иностранной техники. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Стрельне, передает РИА Новости.
Путин отметил, что столько иностранной техники прежде российские войска не уничтожали за сутки. Он объяснил, что такие результаты были достигнуты из-за того, что на стороне противника действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой.
Лукашенко сообщил, что за один бой уничтожены более 15 единиц немецких танков Leopard и свыше 20 боевых машин пехоты Bradley американского производства.
Путин заявил также о значительных потерях среди иностранных наемников. По его словам, наступление ВСУ оказалось провальным.
В Санкт-Петербурге в Константиновском дворце начались переговоры Путина и Лукашенко.
Источник фото - www.kremlin.ru.
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