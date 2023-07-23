Из мошонки россиянина достали 15-сантиметрового червя после укуса комара

23.07.2023 | 15:38

У 15-летнего подростка из Нижнего Новгорода извлекли 15-сантиметрового червя из мошонки. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

По данным канала, подростка укусил комар. Сначала он не придал этому значения, однако после того, как на месте укуса появилась большая выпуклость, обратился к врачам.

Оказалось, что комар был заражен личинками дирофилярия. Паразит прожил в теле человека три месяца. На УЗИ была обнаружена кистозная полость с шевелящимся содержимым.

Подростка прооперировали, он идет на поправку.

В мае у жительницы Омска извлекли из тела 15-сантиметрового червя, который также вырос у нее под кожей после укуса комара. Женщина обратилась к медикам с жалобами на тянущие боли и уплотнение в боку — поначалу она не обращала на укус внимания, но затем уплотнение увеличилось, покраснело и стало вызывать дискомфортные ощущения. Медики предположили, что у женщины жировик, однако оказалось, что в ее теле находится паразит. У пациентки также диагностировали дирофиляриоз.