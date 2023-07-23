Диетолог рассказал о трех опасных для здоровья человека видах мяса

23.07.2023 | 10:58

Мясо в ряде случаях может обладать опасными для здоровья человека свойствами. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой».

Опасным для людей мясо может быть только в случае, если оно заражено паразитами. Три вида — говядина, баранина и свинина — при заражении способны вызывать у человека гельминтоз. Специалист также предупредил о рисках употребления мяса прожарки медиум.

«Когда стейк готовят с кровью, есть риски заражения паразитами, поэтому лучше отказаться от такого мяса. Если же его обжаривают полностью и сырых частей нет — это стопроцентно защищает человека от паразитов», — рассказал Гинзбург.

Чтобы сделать мясо безвредным, достаточно стандартного нагревания до 100 градусов в течение 15 минут, так как термическая обработка ликвидирует все известные микробы, призвал специалист.

Ранее диетолог предупредила о риске употребления цельного молока при сердечно-сосудистых заболеваниях. Его стоит ограничить тем, у кого в рационе много жирной пищи.