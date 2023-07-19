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В Госдуме оценили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

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Комитет Госдумы по труду оценил законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников и рекомендовал его отклонить. О том, что депутаты не поддержали инициативу, пишет РИА Новости.

По словам члена комитета по труду Михаила Тарасенко, оснований для поддержания законопроекта нет. Он подчеркнул, что все заключения по данной инициативе, в том числе от профсоюзов, отрицательные. «На самом деле, авторы [проекта], конечно, не учитывают того, что зимой есть зимние каникулы, и родители с детьми на зимних каникулах ходят на катки, ходят на елки», — сказал депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников на четыре дня. По мнению политика, лучше съездить в лес на шашлыки, «чем сидеть дома зимой с салатами».

В свою очередь, депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что обсуждение подобных инициатив ведется уже не первый год, но ни один из предложенных законопроектов так и не был принят. По его словам, большее число выходных создаст дополнительную нагрузку на экономику страны, а также на бизнес и на граждан.

В апреле аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти 200 тысяч интернет-пользователей и выяснили, что почти две трети респондентов положительно оценивают идею объединения майских праздников в одни большие выходные. 35 процентов из них объяснили, что многие все равно берут отпуска между 1 и 9 мая, а 25 процентов хотели бы реализовывать больше планов в этот период.

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Источник — lenta.ru
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