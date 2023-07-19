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В стране и мире

Россияне массово увлеклись самодельными зубными пломбами с маркетплейсов

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Россияне увлеклись самостоятельным лечением зубов. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Россияне массово скупают на маркетплейсах самодельные зубные пломбы, которые можно установить своими руками в разрушенный зуб или даже вместо недостающего зуба. Страницы товаров переполнены отзывами. Большинство покупателей довольны ноу-хау и хвастаются результатом.

«Все соответствует описанию. Нужно чуть приноровиться», - Татьяна, покупательница пломб на маркетплейсе.

Покупатели не скрывают, что набор стоимостью от 190 до 390 рублей (в зависимости от количества материала) позволяет на время скорректировать недостаток внешности и сэкономить на срочном походе к стоматологу.

«Попробовала зуб нарастить. Чтобы получился ближе к моему цвету, замешивала не в простой воде, а с кофе. А чтобы быстрее застыл, мороженое приложила. И вуаля, готово. Фото не могу показать, стесняюсь», - Дарья, покупательница пломб на маркетплейсе.

Однако нашлись и те, кто остался недоволен качеством самодельных пломб. «И суток не держится. Недостаточно эластична, чтобы хорошо заделать отверстие», «Растворенная в кипятке пломба превращается в гель, но он не застывает на месте пломбы и не становится временным зубом. Хоть целый день жди. Хотя написано 15 минут. Так что не верю в это...» — жалуются покупатели.

Ранее стало известно, что большой популярностью у россиян также пользуются уколы красоты, которые можно делать в домашних условиях. Дерматовенеролог Ольга Литевская предупредила, что после таких процедур можно заработать себе некроз и рубцы.

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Источник — lenta.ru
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