Сетевое издание|18+|Вторник|18 июл 2023|20:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Мурашко назвал порочным стремление женщин строить карьеру до рождения детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Глава Минздрава России Михаил Мурашко осудил стремление женщин строить карьеру до рождения детей. Об этом он заявил в ходе заседания Госдумы, трансляция которого велась на сайте «Дума ТВ».

По мнению министра, в российском обществе сформировалась «порочная практика», когда появилось убеждение, что женщина сначала должна получить образование и построить карьеру, обеспечив себе материальную базу, и только после этого задумываться о рождении ребенка. Как утверждает Мурашко, из-за этого возникают такие проблемы, как бесплодие и невынашивание. «Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Поэтому ситуация должна в корне пересматриваться», — сказал он.

Политик добавил, что чем раньше женщина родит, тем будет лучше для здоровья ее самой и ребенка.

В марте 2023 года стали известны результаты исследования Росстата, в рамках которого россиянки рассказали о желаемом количестве детей. Данная статистика собирается каждые пять лет. Выяснилось, что в 2022 году 71,6 процента женщин хотели бы иметь одного или двух детей. Опросы также показали, что число тех, кто готов стать многодетными матерями, сократилось. По сравнению с 2017 годом, мечтающих о троих детях россиянок стало меньше почти на три процентных пункта (18,9 процента), четверых — на 0,5 (2,9 процента), пятерых и более — на 0,3 (1,9 процента).

18 июля Мурашко сообщил, что Минздрав разработал проект приказа по контролю оборота препаратов для аборта. Он также подчеркнул, что за последние годы в России в разы снизилось число операций по прерыванию беременности, однако, по словам министра, «резерв еще есть».

Ранее женщины, которые не смогли прервать беременность в госучреждении, но все же были вынуждены сделать это, рассказали «Ленте.ру», что в России до сих пор продолжают существовать подпольные аборты, и описали этот рынок. По словам россиянок, они решаются на подобные меры, когда сделать аборт легально уже не представляется возможным из-за поздних сроков.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте