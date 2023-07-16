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В стране и мире

В Казани собака искусала лицо шестилетнего мальчика

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В Казани собака искусала лицо шестилетнего мальчика на детской площадке, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram.

Отмечается, что ребенок мог лишиться глаза, но отделался травмами. По словам матери пострадавшего, лицо сына сильно расцарапано, внутри глазного яблока остался кровоподтек.

Известно, что собака продолжает гулять по детским площадкам без намордника. При этом у нее есть хозяйка, которая живет в соседнем подъезде.

«Скажет, что это не ее собака. Еще раньше собака гуляла в ошейнике, а сегодня собака гуляла уже без ошейника. Собака, скорее всего, всю ночь вне дома была, и теперь голодная ходит, еще более агрессивная», — заявила мать потерпевшего.

26 апреля сообщалось, что в Саратове двенадцатилетняя школьница пострадала в результате нападения бездомной собаки. Животное набросилось на ребенка и искусало его.

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Источник — lenta.ru
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