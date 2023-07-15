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В стране и мире

Производитель Pringles окончательно ушел из России

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Холдинговая компания из группы «Черноголовка», «Аквалайф ресурс», завершила приобретение российских активов американской корпорации Kellogg’s. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Черноголовки» пишет ТАСС.

«Акционерное общество "Аквалайф ресурс" завершило приобретение 100 процентов долей в ООО "Келлогг рус", получив все необходимые разрешения от регуляторов», - говорится в сообщении компании. Таким образом, Kellogg’s, являющаяся производителем чипсов Pringles, окончательно ушла с российского рынка. Компания приняла это решение, так как считает нецелесообразным сохранение производства в стране.

В «Черноголовке» также уточнили, что ООО «Келлогг Рус» в ближайшее время будет переименовано в ООО «Любятово», при этом предприятие продолжит производить печенье и готовые завтраки. Помимо одноименного бренда, в портфель компании входит торговая марка Extra и бренды, направленные на детский сегмент, - Dinosaurs, Unicorn и Choco Zavr.

О намерении Kellogg’s продать российский бизнес «Черноголовке» стало известно в декабре 2022 года. Тогда источники называли покупателем выходящую в группу компанию, которая ранее выкупила завод в станице Северская Краснодарского края.

Ранее российская компания «Келогг Рус», которая до конца февраля 2022 года поставляла чипсы Pringles на внутренний рынок, захотела заменить зарубежный продукт своей продукцией. При этом руководство фирмы не собирается создавать полноценный аналог американского бренда, а будет выпускать новые чипсы по собственной рецептуре.

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Источник — lenta.ru
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