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В стране и мире

Россиянка с арбалетом пообещала прострелить ноги приехавшим менять лифт рабочим

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Вооруженная арбалетом жительница многоэтажного дома на улице Лизюкова в Воронеже запретила заходить в подъезд рабочим, приехавшим менять лифты. Она заблокировала вход и пообещала прострелить ноги сопротивляющимся, передает Telegram-канал SHOT.

Россиянка по имени Наталья утверждает, что управляющая компания препятствует созданию товарищества собственников жилья (ТСЖ) и заставляет проживающих в здании менять лифты за собственные деньги.

Женщина отказалась впускать коммунальщиков до проверки правоохранительных органов.

«Никто никакие лифты менять не будет. Я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты», - заявила Наталья. После этого женщина вышла во двор с оружием.

Ранее сотрудница московской управляющей компании прочла молитву «Отче наш» в ответ на просьбу жильцов устранить аварию. Собственница квартиры нуждалась в помощи с ликвидацией потопа, из-за которого оказались залита ее квартира и жилье соседей. Сотрудница УК продолжала читать молитву даже после того, как женщина покинула офис.

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Источник — lenta.ru
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