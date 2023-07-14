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В стране и мире

Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

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Госдума одобрила поднятие на пять лет предельного возраста пребывания в запасе одной категории россиян - резервистов, имеющих воинские звания. Документ был принят во втором чтении. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палатой парламента в ноябре 2022 года. Первое чтение документ прошел в январе 2023 года.

Согласно документу, срок нахождения в резерве будет зависеть от разряда обладателя воинского звания. Первый разряд будет находиться в резерве до 40 лет, второй - до 50 лет, а третий - до 55 лет.

После одобрения Советом Федерации и подписи президента закон начнет вступать в силу поэтапно, вплоть до 1 января 2028 года. Те, кому 50 исполнится в 2024 году, уйдут в отставку в 51 год, достигшие 50-летия в 2025 году - в 52 года, и так далее до 2028 года, когда возраст для ухода в отставку из резерва солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов сравняется с принятым в законе - с 55 годами.

Закон не коснется тех, кто был отправлен в отставку из резерва по достижении предельного возраста до 1 января 2024 года, однако они могут продлить срок пребывания в запасе по собственному желанию.

Ранее Министерство науки и высшего образования России разработало льготу для студентов-участников специальной военной операции, согласно которой они смогут перевестись с платного обучения на бюджет.

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Источник — lenta.ru
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