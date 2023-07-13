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В стране и мире

В России спрогнозировали рост цен на авиабилеты на 40 процентов

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Председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев спрогнозировал рост цен на авиабилеты за рубеж на 40 процентов в 2023 году. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

«Думаю, что на внутренних рейсах будет рост порядка 15–20 процентов, а на международных — до 40 процентов», — отметил он.

Совладелец столичной авиагавани подчеркнул, что у российских авиакомпаний значительно выросли затраты, в особенности на техническое обслуживание самолетов.

При этом Ванцев предостерег пассажиров от мыслей, что перевозчики могут пользоваться такой ситуацией и самостоятельно повышать цены на перелеты. По его словам, на стоимость билетов влияет рост цен на запчасти.

«У нас есть склады запчастей, которые нам позволяют еще около года более-менее нормально существовать, а дальше их нужно пополнять, — добавил эксперт. — Но условия их пополнения сильно изменились».

Ранее в июле эксперты travel-cервиса «Купибилет» раскрыли цену самого дорого авиабилета из России за рубеж в июне 2023 года. Так, директор компании по ценообразованию и аналитике Яна Белоусова сообщила, что наиболее дорогим стал билет по маршруту Москва — Доха, его стоимость достигла 341 тысячи рублей в одну сторону.

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Источник — lenta.ru
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