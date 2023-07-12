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В стране и мире

В России появятся пять круглогодичных морских курортов

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К 2030 году в России создадут пять круглогодичных морских курортов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его комментарий опубликован на сайте российского правительства.

Отмечается, что они появятся на Черном, Каспийском, Балтийском, Азовском и Японском морях.

«Ключевой показатель национального проекта - количество внутренних туристических поездок, которое должно составить не менее 140 миллионов к 2030 году, и 10 миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку», - пояснил Чернышенко.

Уточняется, что приоритетными курортами могут стать Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Новая Анапа и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Приморский край (Владивосток, Хасанский район) и Калининград («Русская Балтика»).

Более того, Чернышенко сообщил, что отраслевые ведомства и регионы уже проработают вопросы строительства обеспечивающей инфраструктуры и льготных кредитов для реализации проектов.

Ранее в июле стало известно, что туристический поток в Крым увеличился на фоне сильных ливней на территории Кубани. Причину резкого роста числа отдыхающих на полуострове раскрыл президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

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Источник — lenta.ru
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