Россиян напугали конфискацией привезенных из Киргизии и Армении иномарок

12.07.2023 | 15:48

Завезенные в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) иномарки, которые были оформлены на таможнях Армении, Киргизии или других стран по заниженной стоимости, могут конфисковать.

Об этом «Газете.Ru» заявила эксперт Совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты Вильгельмина Шавшина.

Россиян напугали тем, что машину могут изъять в случае возбуждения административного дела по статье 16.21 КоАП РФ («Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка»). Основанием для преследования по этой статье будет тот факт, что с автомобилей не были полностью уплачены таможенные взносы на границе государств ЕАЭС, объяснила эксперт. При этом такое развитие событий она назвала «самым консервативным сценарием».

Ранее 12 июля Федеральная таможенная служба (ФТС) заявила об обнаружении махинаций с декларируемой стоимостью автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС. Там заявили, что недоплаченные суммы платежей будут обязаны выплачивать декларанты в странах, где иномарки оформлялись.

Ранее в соцсетях стали обсуждать, что у иномарок, которые по параллельному импорту ввезли в Россию из Китая через Киргизию, могут аннулировать учет. Так, этого испугался блогер Михаил Жуховицкий. В Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он рассказал, что в Киргизии есть множество автомобилей, которые выставлены на продажу по ценам ниже, чем указано в таможенных декларациях. Это, в свою очередь, грозит проблемам россиянам, купившим авто, отметил блогер.

При этом опрошенные Autonews эксперты отметили, что в настоящее время у владельцев ввезенных подобных образом автомобилей проблем не наблюдалось. Специалисты при этом не отрицают, что сложности у купивших иномарки россиян могут возникнуть в будущем.