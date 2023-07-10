В Совфеде заявили о превращении Турции в недружественную России страну

10.07.2023 | 13:13

Турция, передавшая Украине командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), превращается из нейтральной в недружественную России страну. Об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что нахождение бойцов «Азова» в Турции было «краеугольной договоренностью» в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом. «Турция это намеренно игнорировала, к тому же выступила за ускоренное принятие Украины в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на Украине», — сказал он.

Бондарев считает, что Анкару подтолкнуло на этот шаг давление со стороны Североатлантического альянса, а также фактическое прекращение зерновой сделки. «Многоликий Реджеп Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения: заигрывал с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), влиял на падения российских самолетов, предоставлял беспилотники Украине, мутил тюркоязычные народы на создание Великого Турана», — заявил сенатор Совфеда, назвав подобное поведение турецкого лидера «ударом в спину».

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что Турция передала Украине командиров «Азова» из-за своих политических интересов. По его словам, это решение Анкары в какой-то степени унизительно для Москвы и российского МИД. «Это печальное событие в российско-турецких отношениях, и надо избавиться от иллюзий», — считает Топорнин.

О передаче Турцией лидеров «Азова» Украине стало известно 8 июля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Среди переданных Киеву военных были Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, известный под позывным Калина, а так же и экс-командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский с позывным Волына, которые в сентябре 2022 года были обменяны на российских военных. По условиям договора они находились все это время в Турции.