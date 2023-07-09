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В стране и мире

Охранники отеля в Турции ударили по голове россиянина и пробили ему череп

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Трое охранников пятизвездочного отеля Nox Inn Deluxe Hotel в турецкой Аланье во время драки с российским туристом ударили его по голове и пробили ему череп. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на жену пострадавшего.

Уточняется, что конфликт между россиянином и охранниками произошел в ночь на 7 июля. Супруга туриста рассказала, что в нее и ее мужа дважды кинули бутылку воды с одного из балконов отеля. Семейная пара узнала, в каком номере жили нарушители порядка, и попросила ресепшен принять меры.

«В ответ — только улыбки и смешки. А потом к нам подошел охранник и с очень высокомерным видом сказал: "Ну вы же русские. Что вы хотите?" Я попросила повторить фразу под запись, чтобы туристы знали, в какой отель нашим туристам не стоит ехать», — поделилась отдыхающая.

По ее словам, охранник после этого замахнулся и попытался выхватить у нее из рук телефон. Муж заступился за женщину и оттолкнул секьюрити. Затем в конфликт вступили еще двое охранников, которые начали избивать россиянина. «Ногами по лицу, кулаком по голове. В итоге ему пробили череп. Он находится в больнице», — пожаловалась туристка.

Она добавила, что после драки просила персонал отеля вызвать полицию и скорую, но никто из сотрудников гостиницы ей не помог. Поэтому россиянке пришлось сделать это самой. Пострадавшего увезли в больницу, а его жена написала заявление в полицию. Туристка также сообщила, что представитель отеля, который хорошо общался с семейной парой накануне, теперь игнорирует ее сообщения и звонки.

Ранее сообщалось, что полиция Бали задержала россиянина за то, что тот напал на парковщика у пляжа Келингкинг и жестоко его избил. 25-летний гражданин России Максим Стерник остановился и припарковал свой мотоцикл в неположенном месте рядом с популярным туристическим пляжем. Парковщик Команг Арияди подвинул байк, что вызвало гнев туриста. В результате, как сообщает местное издание, россиянин избил местного жителя «до крови».

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Источник — lenta.ru
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