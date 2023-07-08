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В стране и мире

ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси. Об этом сообщает ТАСС.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Отмечается, что в отдельных случаях ФСБ для того, чтобы получить доступ к информационным системам и базам данных обращается в службу заказа легкового такси. При взаимодействии с ФСБ служба обеспечивает неразглашение информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия.

18 мая Национальный совет такси пожаловался в администрацию президента (АП) на резкое подорожание полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на автомобили такси.

Тогда отмечалось, что стоимость страховки для такси в ряде регионов доходит до 160 тысяч рублей. Доход перевозчиков до вычета налогов в небольших городах в 2021 году составлял 36 тысяч рублей в месяц.

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Источник — lenta.ru
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