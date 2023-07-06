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В стране и мире

В Ozon рассказали о мерах после смерти заболевшего менингитом сотрудника

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Маркетплейс Ozon ввел масочный режим и другие санитарные ограничения на рабочих местах после смерти 21-летнего сотрудника распределительного центра в Екатеринбурге, который заболел менингитом. О принятых ограничительных мерах «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

«Мы принимаем все меры для предотвращения распространения инфекции. Ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком. Также проводим регулярные медицинские осмотры сотрудников, если есть признаки простуды, к работе не допускаем. На складе проведена дезинфекционная обработка, и работают три бригады врачей, которые проводят вакцинацию для всех сотрудников склада. Только вчера вакцинировали более 100 человек», — сообщили в Ozon.

Мы находимся на связи с Роспотребнадзором, склад в Кольцово продолжает работать со всеми мерами предосторожности. Важно отметить, что получать заказы с Ozon по-прежнему безопасно: менингит передается воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности

6 июля умер один из зараженных менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. В Минздраве Свердловской области сообщили, что ведомство определяет причины смерти.

О вспышке заболевания стало известно 5 июля. Региональный Роспотребнадзор сообщил, что было зарегистрировано семь случаев заболевания менингитом у сотрудников Ozon в Екатеринбурге.

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Источник — lenta.ru
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