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В стране и мире

Россиян предупредили о самых опасных видах перепланировок

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Одним из самых опасных видов перепланировок считается размещение санузла над жилой комнатой. Об этом в разговоре с РИА Новости россиян предупредила владелица компании «Национальный центр перепланировок и реконструкций» Светлана Гоненко.

К опасным видам перепланировок специалист также отнесла размещение санузла над кухней, снос несущих стен и колонн, устройство проемов шире допустимых, демонтаж или уменьшение вентиляционных каналов, а также присоединение вентиляции санузла к вентиляции кухни, и наоборот.

Эксперт предупредила, что перечисленные изменения квартиры невозможно согласовать. В таком случае о них может узнать жилинспекция, которая потребует вернуть жилье в нормативное состояние и выпишет штраф.

Ранее один из жителей московского района Раменки пожаловался в Мосжилинспекцию на своего соседа, который, по его словам, сделал незаконную перепланировку и изменил внешний облик фасада дома. В итоге собственник проблемной квартиры получил предостережение и был привлечен к административной ответственности.

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Источник — lenta.ru
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