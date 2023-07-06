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В стране и мире

Лукашенко оценил возможность ЧВК «Вагнер» восстать против него

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» вряд ли повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. Цитату приводит ТАСС.

«Гадать на кофейной гуще смысла нет... В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми», — подчеркнул политик, оценивая возможность бунта боевиков ЧВК в Белоруссии.

26 июня российский президент Владимир Путин предложил не участвовавшим в событиях 23–24 июня вагнеровцам продолжить службу в России, заключив контракт с Минобороны или другим силовым ведомством, либо уйти в отставку или «уйти в Белоруссию».

До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в ударе по лагерю вагнеровцев, а утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отправились в Москву.

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Источник — lenta.ru
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