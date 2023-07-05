Участвующим в СВО военным пенсионерам пообещали пересчитать выплаты

05.07.2023 | 13:43

Пенсионерам из силовых структур, которые решили вернуться к военной службе и подписали контракт, в том числе на работу в зоне специальной военной операции (СВО), пересчитают выплаты. Постановление о пересчете выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

После завершения службы россияне смогут выбрать — получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа. Чтобы добиться увеличения пенсии с учетом выслуги и общего стажа, необходимо будет подать рапорт в свое ведомство.

Постановление затрагивает пенсионеров, кто ранее служил в армии, органах внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службе судебных приставов (ФССП), наркоконтроле, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), прокуратуре, следственном комитете или тех, кто работал пожарным.

В Минобороны также подготовили законопроект, компенсирующий пенсии для ветеранов, которые потеряли выплаты, вернувшись на службу. Все пенсионеры смогут получить стопроцентное возмещение после того, как законопроект согласуют федеральные ведомства.

В феврале 2023 года Мишустин пообещал, что власти будут выплачивать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации добровольцам, получившим инвалидность за время спецоперации. Вдовам ветеранов СВО будут положены ежемесячные пособия, добавил он.

Ранее Минтруд предложил индексировать пенсии дважды в год в течение двух лет. Согласно проекту бюджета на плановый период 2025-2026 годов, страховая пенсия для неработающих россиян будет проиндексирована на 4 процента в феврале 2025 и 2026 года. Также в апреле будет произведена корректировка выплат на 3,8 процента и 2,8 процента соответственно.