Сетевое издание|18+|Среда|5 июл 2023|15:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Участвующим в СВО военным пенсионерам пообещали пересчитать выплаты

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пенсионерам из силовых структур, которые решили вернуться к военной службе и подписали контракт, в том числе на работу в зоне специальной военной операции (СВО), пересчитают выплаты. Постановление о пересчете выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

После завершения службы россияне смогут выбрать — получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа. Чтобы добиться увеличения пенсии с учетом выслуги и общего стажа, необходимо будет подать рапорт в свое ведомство.

Постановление затрагивает пенсионеров, кто ранее служил в армии, органах внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службе судебных приставов (ФССП), наркоконтроле, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), прокуратуре, следственном комитете или тех, кто работал пожарным.

В Минобороны также подготовили законопроект, компенсирующий пенсии для ветеранов, которые потеряли выплаты, вернувшись на службу. Все пенсионеры смогут получить стопроцентное возмещение после того, как законопроект согласуют федеральные ведомства.

В феврале 2023 года Мишустин пообещал, что власти будут выплачивать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации добровольцам, получившим инвалидность за время спецоперации. Вдовам ветеранов СВО будут положены ежемесячные пособия, добавил он.

Ранее Минтруд предложил индексировать пенсии дважды в год в течение двух лет. Согласно проекту бюджета на плановый период 2025-2026 годов, страховая пенсия для неработающих россиян будет проиндексирована на 4 процента в феврале 2025 и 2026 года. Также в апреле будет произведена корректировка выплат на 3,8 процента и 2,8 процента соответственно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте