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В стране и мире

В Новой Москве сбили несколько направлявшихся к столице беспилотников. Что известно после атаки?

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Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника. Об этом сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что ЧП произошло в районе села Валуево в нескольких километрах от Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Еще один дрон был сбит в Калужской области. Все БПЛА направлялись в сторону Москвы.

Собеседник агентства уточнил, что беспилотники были вертолетного типа. Информации о пострадавших нет.

По информации Telegram-канала «112», в Новой Москве продолжаются взрывы. Один из беспилотников рухнул на гараж в деревне Кривошеино в Новой Москве, после этого начался сильный пожар. «Сарай соседский горит, после хлопков. Если это мегаатака укров, то сарай в Москве они таки смогли», — обнаружил Mash комментарий одного из местных жителей.

Еще два взрыва были слышны у деревни Акиньшино в Новой Москве, сообщает Mash.

Последствия налета

Издание Baza сообщает, что в подмосковной Кубинке с помощью беспилотника была атакована военная часть. По неподтвержденной информации, дрон-камикадзе ударил по административному зданию в районе 04:00 мск. Позднее Shot уточнил, что БПЛА был сбит средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет.

Также налет повлиял на авиасообщение в международном аэропорту Внуково. Telegram-канал Shot пишет, что самолеты, направлявшиеся в эту воздушную гавань, начали перенаправлять в другие столичные аэропорты — Шереметьево и Домодедово. В частности, речь идет о минимум 10 рейсах из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми.

Налеты БПЛА на Москву

21 июня три БПЛА упали в Новой Москве и Московской области. Один дрон рухнул в поле в районе реки Пахра недалеко от деревни Лукино, еще два дрона упали и взорвались в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в поселке Калининец. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, это произошло ориентировочно в 05:30 и 05:50. Тогда разрушений на земле и пострадавших не было.

В Министерстве обороны России назвали ту атаку террористической. В военном ведомстве возложили ответственность за произошедшее на Украину.

30 мая были зафиксированы попадания в три жилых дома в столице: на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова в Новой Москве. Выяснилось, что один из дронов переносил не сдетонировавший кумулятивный заряд КЗ-6. Еще несколько БПЛА были сбиты на подлете к Москве.

Самым резонансным оказался налет на столицу 3 мая. Тогда Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. На сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве. Предположительно, атака проводилась при помощи беспилотников UJ-22 Airborne, разработанных украинской фирмой UKRJET.

Фото t.me/shot_shot.

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Источник — lenta.ru
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