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В стране и мире

Российского подростка осудили на шесть лет за подготовку к поджогу военкомата

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Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска, который собирался поджечь военкомат в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Его признали виновным по статье о покушении на теракт.

Летом 2022 года юноша был задержан возле здания военкомата с 14 бутылками с горючим.

По данным следствия, на преступление он решился по указанию куратора — лидера неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» («М.К​​​.У.») (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация), украинца Егора Краснова.

Ранее сообщалось, что краснодарского подростка из запрещенной группировки «М.К.У.» обвинили в подготовке к убийству бездомных.

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Источник — lenta.ru
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