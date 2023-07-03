110-летний мужчина назвал оригинальную причину своего долголетия

03.07.2023 | 15:24

Фермер из Южно-Африканской (ЮАР) республики отпраздновал 110-летний юбилей и назвал причину своего долголетия. Об этом сообщает Polokwane Observer.

Таньяни Джозеф Радали из деревни Мараксве-Мбахела, провинция Лимпопо, отметил знаменательную дату в субботу, 24 июня. На праздник пришли все жители поселка, а также многочисленные родственники юбиляра. Мужчина родился в 1913 году в деревне Ха-Ратомбо и успел пожить во многих деревнях Лимпопо, но в 1940-м обосновался в Мараксве-Мбахела.

Секрет долголетия фермера оказался достаточно оригинальным. «Если хочешь долгой и счастливой жизни — женись только один раз. У меня восемь детей от одной женщины, и это подарило мне долголетие», — заявил Радали. Помимо этого, он уверен, что прожил так долго, потому что никогда не пил спиртного и много работал.

Африканец рассказал, что однажды пытался перебраться в столицу ЮАР, но городская жизнь не пришлась ему по вкусу. «Я проработал несколько лет в Йоханнесбурге, но потом вернулся Мараксве-Мбахелу, чтобы заниматься сельским хозяйством. Я выращивал овощи, зерновые и табак. Тогда я купил ведро и тачку, и ими до сих пор пользуются мои дети и внуки», — поделился воспоминаниями юбиляр.

Несмотря на солидный возраст, Радали отлично видит, хотя признается, что на слух годы все-таки повлияли. Долгожителя очень уважают соседи, и ценят исследователи местного фольклора, так как он говорит на чистейшем языке народа венда и знает множество пословиц.

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