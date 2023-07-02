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В стране и мире

Тело пропавшей пятилетней девочки нашли в реке под Оренбургом

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Тело пятилетней девочки, пропавшей три дня назад, нашли в реке в оренбургском Сорочинске. Об этом сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области.

Девочка ушла из дома 30 июня и пропала.

Следователи возбудили дело об убийстве, ход дела и поисков ребенка взяла под контроль местная прокуратура.

В поисках девочки участвовали около 300 человек, в том числе правоохранители, кинологи, водолазы, спасатели и волонтеры.

Ее тело было найдено недалеко от берега реки Самара. Отмечается, что видимые признаки насильственной смерти на нем отсутствуют.

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Источник — lenta.ru
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