Тело пропавшей пятилетней девочки нашли в реке под Оренбургом

Тело пятилетней девочки, пропавшей три дня назад, нашли в реке в оренбургском Сорочинске. Об этом сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области.
Девочка ушла из дома 30 июня и пропала.
Следователи возбудили дело об убийстве, ход дела и поисков ребенка взяла под контроль местная прокуратура.
В поисках девочки участвовали около 300 человек, в том числе правоохранители, кинологи, водолазы, спасатели и волонтеры.
Ее тело было найдено недалеко от берега реки Самара. Отмечается, что видимые признаки насильственной смерти на нем отсутствуют.
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