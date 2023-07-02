Следователи организовали проверку из-за жеста ребенка в эфире Первого канала

02.07.2023 | 09:15

Следователи проведут проверку из-за жеста ребенка в эфире программы «Мужское / Женское» на Первом канале.

Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Отмечается, что следственные органы приняли решение организовать проверку из-за возможного сигнала несовершеннолетнего ребенка о помощи.

Речь идет о случае, произошедшем во время съемок программы о разведенной паре из Москвы. Согласно информации, озвученной в сюжете, бывшие супруги борются за опеку над четырехлетним ребенком.

В съемках приняла участие старшая дочь москвички, именно она подняла руку, прижала большой палец к ладони и несколько раз согнула и разогнула ее. Данный жест считается международным универсальным сигналом о помощи тех, кто столкнулся с домашним насилием или другими проблемами.