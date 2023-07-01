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В стране и мире

В России с 1 июля появятся сексологи с правом принудительного лечения

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Минздрав России скорректировал порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Соответствующий приказ ведомства, размещенный на официальном портале правовой информации, вступает в силу с 1 июля.

Согласно документу, в психоневрологических диспансерах и поликлиниках появится, в частности, кабинет сексолога.

Эти специалисты должны оказывать помощь людям, «страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией», а также будут иметь право применять «совместно с врачом-психиатром принудительные меры медицинского характера».

В июне Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Согласно инициативе, ЗАГСам будет запрещено вносить соответствующие изменения в документы на основе медицинских справок. Парламентарии предлагают сделать исключение лишь для случаев лечения врожденных физиологических аномалий у детей.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также лидеры всех пяти фракций. По словам Володина, в окончательной редакции документ может быть принят в весеннюю сессию.

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Источник — lenta.ru
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