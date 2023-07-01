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В стране и мире

Героя Абхазии признали киллером из-за семечек

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Московский областной суд вынес приговор по делу об убийстве в 2014 году Николая Мартынова — совладельца производителя реагентов для нефтегазовой промышленности ОАО «Синтез». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Организатором преступления сочли бизнес-партнера убитого Антона Ерохина. Киллером оказался герой Абхазии, бывший полковник ГРУ Геннадий Коротенко. Одной из улик стала шелуха от семечек на месте преступления, на которой криминалисты обнаружили ДНК убийцы.

Суд назначил Антону Ерохину 15, а Геннадию Коротенко 16 лет колонии строгого режима. Издание отмечает, что исполнитель преступления мог получить меньший срок, но у него обнаружили целый арсенал оружия, включая переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла» и несколько пулеметов.

29 мая в Московской области был вынесен приговор Сергею Фролову, бывшему члену Ореховской ОПГ. Как установил суд, Фролов, являвшийся последним киллером разгромленной преступной группы, был известен в криминальном мире под кличкой Болтон. На протяжении многих лет он зарабатывал на жизнь заказными убийствами. На его счету 16 жертв, покушение на убийство пяти человек и подготовка к покушению на жизнь еще одного человека.

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Источник — lenta.ru
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