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В стране и мире

В российском регионе более 40 человек отравились питьевой водой

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В городе Черногорск более 40 человек отравились питьевой водой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Хакасии.

Там уточнили, в городе при проведении ремонта централизованного водоснабжения систему запустили с нарушением санитарных норм — в частности, специалисты не провели предварительный контроль качества жидкости в российском регионе.

«В пробах воды обнаружено несоответствие воды по отдельным санитарно-микробиологическим показателям безопасности. При этом в период с 22 по 31 мая 2023 года в медицинскую организацию обратилось свыше 40 местных жителей с признаками острой кишечной инфекции», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проводит проверку, следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло за собой массовое заболевание или отравление.

Ранее в оздоровительном лагере Приамурья «Белые горы» отравились 86 детей, деятельность учреждения приостановили. В Роспотребнадзоре назвали норовирус причиной отравления российских детей.

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Источник — lenta.ru
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