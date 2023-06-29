Госдума утвердила программу долгосрочных сбережений граждан

29.06.2023 | 17:11

Программа долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе, внесенная правительством в конце апреля, прошла третье, окончательное чтение в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

Особенность такого типа вложений заключается в том, что право на периодические выплаты участники получают только через 15 лет или при достижении возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин. Сами выплаты могут быть как пожизненными, так и срочными, при этом их срок составляет не менее десяти лет.

Забрать средства без потери процентов можно будет в случае чрезвычайных жизненных ситуаций, например, при оплате дорогостоящего лечения или потере кормильца. Пункт о возможности изъять средства для оплаты высшего образования ребенку был исключен при подготовке ко второму чтению.

В рамках программы граждане, заключившие договоры в период с 2024 по 2026 год, могут в течение трех лет получить дополнительную поддержку от государства. При взносах на сумму не менее двух тысяч рублей в год на каждый рубль государство добавит один рубль при доходе до 80 тысяч рублей в месяц, 0,5 рубля при доходе от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, 0,25 рубля при более высоком доходе. В год можно получить софинансирования не более чем на 36 тысяч рублей.

Важным пунктом стало право участника программы перенести в нее свои пенсионные накопления на добровольной основе. Кроме того, заключить договор можно сразу с несколькими НПФ, а также перевести сбережения в другую организацию, но не ранее чем через пять лет после подачи соответствующего заявления.

Одновременно принятый документ вносит изменения в ряд федеральных законов, которые регулируют правоотношения в области обязательного пенсионного страхования (ОПС). Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.